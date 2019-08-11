В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), распавшуюся после скандала в мае. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщило агентство АРА со ссылкой на нового главу АПС Норберта Хофера.

«Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы оппозиционная партия», — заявил он.

Хофер считает, что восстановление коалиции — лучший вариант для Австрии.

Причиной скандала, приведшего к распаду правительственной коалиции и вынудившего уйти в отставку вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе, стала публикация в мае видео, снятого скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Штрахе заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После ухода Штрахе бывший тогда канцлером глава АНП Себастьян Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

30 мая председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в национальный совет (нижнюю палату парламента).