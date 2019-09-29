Первые избирательные участки открылись на парламентских выборах в Австрии.

Часть из них начали работать в 6:00 по местному времени (7:00 мск), еще часть откроется в 10:00 (11:00 мск). Отдельные пункты будут закрываться в разное время, власти Австрии разрешили самостоятельно устанавливать время работы участков, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что претендующей на места в парламенте партии необходимо преодолеть порог в 4%. Проголосовать смогут все граждане старше 16 лет, предположительно, более 6,36 млн человек.

26 сентября глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что ЦИК представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.