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Посол России в Вене поздравил Курца с победой на выборах в парламент

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Посол России в Австрии Дмитрий Люблинский поздравил лидера консервативной Австрийской народной партии (АНП) экс-канцлера Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет страны. Об этом он заявил в разговоре с ТАСС в воскресенье, 29 сентября.

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«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии», — отметил Люблинский.

Ранее, 29 сентября, поздравление АНП с победой выразила действующий канцлер Австрии Бригитте Бирляйн.

АНП, возглавляемая Себастьяном Курцем, набрала 37,2% голосов. На втором месте с 22% голосов оказалась Социал-демократическая партия, за ней следует Австрийская партия свободы (АПС), набравшая 16% голосов. Четвертое место заняли «Зеленые», набравшие рекордные 14,3%, пятое — «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) с 7,4% голосов.

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