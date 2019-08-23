Надоело равнять: в Германии отменят налог на поддержку бывшей ГДР

Правительство Германии решило преподнести подарок гражданам страны на 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Для подавляющего большинства из них будет отменен налог на воссоединение, иначе называемый «сбором солидарности». Этот налог сохранится после 2021 года только для небольшого процента зажиточных людей. Свою функцию он выполнил, но несмотря на триллионные инвестиции в экономику бывшей ГДР в последние 30 лет, различия в уровне жизни и экономического развития между двумя Германиями всё еще сохраняются.

После того как первая эйфория от объединения Германии прошла, немцы осознали удручающие различия в экономике между ФРГ и ГДР. Средние зарплаты в Восточной Германии составляли едва ли треть от западных, инфраструктура на востоке находилась не в лучшем состоянии, а волна приватизации и закрытия производств привела к массовой безработице в бывшей ГДР и столь же массовому переселению людей в западные земли страны. После падения Берлинской стены только в период 1989–1992 годов с Востока на Запад уехало около миллиона человек.

Стало очевидно, что для выравнивания двух частей страны понадобятся колоссальные финансовые вливания. Однако в отличие от нынешней Германии, имеющей профицит бюджета, тогдашняя не располагала таким объемом свободных средств. Да и мировой кризис начала 1990-х, пусть и не такой суровый, как «Великая рецессия» 2008-го, осложнял финансовое положение. Было решено помочь ГДР на деньги западногерманских налогоплательщиков, и результатом политических дебатов стал «сбор солидарности» (Solidaritaetszuschlag).

Германия Берлинская стена — граница между Восточным и Западным Берлином Фото: ТАСС

Что представляет из себя этот налог? В первой версии 1991 года было установлено, что каждое германское домохозяйство будет платить 7,5% сверх своей ставки подоходного налога. Граждане, не подлежащие налогообложению из-за недостаточно высоких доходов, от этого сбора были освобождены. В 1995 году налог был пересмотрен, ставка сократилась до 5,5%. В таком виде он и дожил до наших дней.

Сбор решал сразу несколько проблем. Во-первых, он высвобождал средства на инвестиции в восточногерманскую экономику. Во-вторых, он помог правительству в условиях кризиса решить фискальную задачу финансирования своего участия в военной операции НАТО «Буря в пустыне» в Ираке. Собственно, налог был подан населению как временный, и сначала всё так и было — в 1992 году его перестали собирать. Однако не прошло и трех лет, как налог вернулся на фоне осложнений процесса интеграции.

Хотя изначально немцы со вздохом приняли этот сбор, понимая, что нужно раскошелиться из соображений братства с соотечественниками из ГДР, со временем он стал вызывать всё больше критики. В первую очередь было не очень понятно, почему «осси» тоже должны его платить. Для восточных немцев были свои привилегии, например, в части пенсионных накоплений, но «сбор солидарности» они выплачивали на общих основаниях. Вторым спорным моментом была непрозрачность данного налога. Германское правительство немало вкладывало в развитие восточных земель, но связь между поступлениями от «сбора солидарности» и финансовой поддержкой бывшей ГДР была совсем не очевидной. По сути, деньги просто исчезали в бюджете и могли использоваться на любые нужды.

Кроме того, Германия, не имея каких-то серьезных проблем с государственной задолженностью, в последние годы часто демонстрировала профицит бюджета. Становится непонятно, зачем из экономики изымаются значительные деньги, когда государственная казна в стабильном плюсе. В конце концов, партнеры Германии по Евросоюзу, в том числе и страны с острыми долговыми проблемами (например, Италия), не стесняются иметь стабильный дефицит. Всё это вновь напоминает немцам о том, что ЕС и еврозона фактически существуют за их счет.

Ну и самое главное — различия между западными и восточными землями сохранились. Налог солидарности в 2018 году принес в бюджет около €19 млрд, тогда как общие расходы на развитие бывшей ГДР за последние три десятилетия превысили €2 трлн. Тем не менее, показатели восточногерманских земель по-прежнему не блещут, хотя разрыв по сравнению с началом 1990-х годов, конечно, сократился. В ситуации отсутствия улучшений гражданам не нравится достаточно высокое по меркам стран ОЭСР налоговое бремя.

На 2018 год зарплаты в землях бывшей ГДР составляли в среднем 85% от западногерманского уровня, причем в городах разрыв оказался куда более существенным, нежели в сельской местности. Так, в Герлице, на юго-востоке Германии, средняя заработная плата составляла 68% от среднего показателя запада страны. Наименьший разрыв был зафиксирован в Йене (Тюрингия) — 95,5% от уровня западной Германии. Йена, кстати, оказалась единственным восточным городом, вошедшим в десятку самых благополучных в стране.

Схожим образом дело обстоит и с производительностью труда — в экс-ГДР она составляет примерно 4/5 от западной. А из 500 крупнейших фирм страны 93% находятся в западногерманских землях. Без Берлина статистика по этому показателю для востока Германии ухудшилась бы еще сильнее. В 2016 году с разными целями на запад уехали 400 тыс. немцев, в обратном направлении проследовало только 150 тыс. Большая часть переехавших — трудовые мигранты, но и общий отток населения с восточных земель по-прежнему имеет место.

Разочаровывает во всей этой статистике не столько конечный результат — он, в конце концов, не ужасен, внутри многих стран, не являвшихся разделенными в течение 40 с лишним лет, бывают и более серьезные региональные различия — а отсутствие прогресса в последнее время. Скажем, зарплаты в бывшей ГДР быстрее росли в первой половине 1990-х годов, когда они достигли 75% от западногерманского уровня. C тех пор развитие существенно замедлилось.

Частично разница в уровне жизни может объясняться тем, что жители социалистической ГДР не могли накопить имущества, которое бы стало подспорьем для их детей, а значительная часть собственности была потеряна или обесценилась в пертурбациях периода объединения. Так, если в западных землях более 20% граждан получают в наследство имущество на сумму в €100 тыс. или больше, то на востоке это число составляет около 7%. Однако этим фактором можно объяснить лишь разницу в общих доходах и качестве жизни, но не в зарплатах и производительности труда.

В итоге правительство решило убрать этот налог с известной осторожностью. План изменения сбора сумел защитить министр финансов Олаф Шольц. По его идее, налог совсем не будут платить индивиды с доходами в € 74 тыс. в год и меньше, а также семьи с детьми, получающие менее € 152 тыс. В общей сложности число таких налогоплательщиков составит примерно 90%. Еще 6–7% граждан смогут воспользоваться уменьшенной ставкой, а остальным (в частности, семьям с доходами выше € 220 тыс.), как и раньше, придется платить по полной.

Германия Министр финансов Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Хотя частичный отзыв налога, скорее всего, получит поддержку «большой коалиции» в бундестаге, оппозиционные партии уже подвергли проект закона резкой критике. Так, в партии «Левые» считают, что урезание налога в любом виде — это игра на стороне богатых, тогда как представители Свободной демократической партии уверены, что данный сбор неконституционен и должен быть отменен полностью и для всех.

Как бы то ни было, но есть весьма серьезные основания полагать, что Германия находится на грани рецессии и очень скоро должна будет предпринять шаги для поддержки экономики. В этом смысле отмена устаревшего непопулярного налога может стать лишь первой частью масштабного экономического стимула.