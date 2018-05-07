Немецкие медики попросили Меркель ввести «налог на сахар»

Более 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель. Медики призывают министров, канцлера и политиков начать вести борьбу на федеральном уровне с чрезмерным употреблением сахара.

Предлагается ввести ограничительные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара, и ввести запреты на адресованную детям рекламу, передает «Интерфакс». Врачи полагают, что распространение ожирения и диабета в Германии другими методами уже не остановить.

6 апреля в Великобритании вступил в силу налог на сахар. Он распространяется на производителей безалкогольных напитков, в составе которых превышена норма содержания сахара.