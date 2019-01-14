Налог на мечеть: мусульман Германии хотят обложить религиозным сбором

Власти Германии приступили к проработке инициативы по введению «налога на мечеть», аналогичного «церковному налогу». Его отчисляют на содержание своих приходов все зарегистрированные немецкие протестанты, католики и иудеи. Как пояснил «Известиям» член бундестага от правящих консерваторов Александр Радван, конечная цель властей — вывести мусульманские организации Германии на самообеспечение и тем самым минимизировать влияние иностранных исламских институтов и правительств. В настоящее время все мечети и религиозные школы на территории ФРГ финансируют Турция и Саудовская Аравия, что вызывает у Берлина определенные опасения. Церковные сборы в разном виде существуют и в ряде других стран Европы, но взимаются они с христиан. В случае введения налога для приверженцев ислама Германия обещает стать первопроходцем.

Каприз за ваши деньги

Впервые идея ввести так называемый налог на мечеть в Германии появилась в конце 2016 года, однако всерьез за эту затею правящие круги взялись только сейчас. Старт активной проработке этой инициативы был положен в конце ноября, вслед за проведением в Берлине Германской исламской конференции под председательством главы МВД Хорста Зеехофера. Одним из главных посылов политика, не так давно заявлявшего, что «ислам не принадлежит Германии», стала мысль, что эта вера всё же является частью современной ФРГ. Но при этом стране нужен свой, «доморощенный» ислам, не зависящий от денег иностранных спонсоров.

мечеть_1 Одна из 2750 мечетей в Германии Фото: Global Look Press/Paul Zinken

— Исламское сообщество в Германии получает львиную долю финансирования из-за рубежа. Отслеживать и контролировать, каким образом жизнь мусульман в ФРГ подвергается влиянию иностранных исламских стран, практически невозможно. И сейчас главная цель — найти независимый способ финансирования исламского сообщества и минимизировать влияние исламских стран и заграничных организаций, — пояснил «Известиям» член бундестага от фракции правящих христианских демократов (ХДС/ХСС) Александр Радван. Он, к слову, первым выступил с идеей «налога на мечеть».

В настоящее время в Германии проживает около 4,5 млн приверженцев ислама. Большинство из них посещают мечети и отправляют детей в мусульманские школы. А расходы по их содержанию несут власти Турции и Саудовской Аравии, действуя по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». Например, именно Анкара отбирает имамов для крупнейшего в Германии Турецкого исламского союза по делам религий, в чьем ведении находится около 900 мечетей по всей стране.

И выбор турецких властей немецкому правительству импонирует далеко не всегда. В прошлом союз не раз подозревали в излишне тесных связях с исламскими фундаменталистами — в частности, с организацией «Братья-мусульмане», считающейся в ряде стран террористической группировкой.

Еще в 2017 году Федеральное ведомство Германии по защите конституции (служба внутренней разведки, отвечает за сбор и анализ информации об экстремистах и террористах и деятельности иностранных разведслужб) предупредило об опасной тенденции роста популярности в Германии салафизма. По оценкам ведомства, на позапрошлый год в ФРГ насчитывалось свыше 10 тыс. сторонников этой фундаменталистской формы суннитского ислама, осуждающего любые теологические инновации и поддерживающего строгое соблюдение законов шариата.

Почем опиум для народа

«Налог на мечеть» должен постепенно вывести деятельность мусульманских организаций в Германии из-под влияния иностранных спонсоров. Он будет взиматься по принципу церковного сбора, который в ФРГ платят официально зарегистрированные прихожане протестантских, католических и иудейских приходов. Этот налог составляет 8–9% от подоходного налога, однако малообеспеченные верующие от него освобождаются.

По данным, предоставленным «Известиям» Немецкой епископской конференцией, в 2018 году в Германии насчитывалось 23,3 млн зарегистрированных членов католической церкви, 21,5 млн прихожан протестантской церкви и порядка 100 тыс. последователей иудаизма. За год церковные отчисления от верующих этих конфессий принесли почти €12 млрд, которые правительство затем передало на нужды христианских и иудейских конгрегаций.

мечеть_1 Фото: Global Look Press/Norbert Neetz

— «Церковный налог» — это не налог, которым государство облагает церковь. Это налог самой церкви для своих членов, который государство всего лишь помогает собрать, — пояснил «Известиям» глава пресс-службы Немецкой епископской конференции Маттиас Копп.

Уплата «церковного сбора» дает верующим право участвовать во всех приходских мероприятиях вроде причастия и исповеди, а также становиться крестными родителями и венчаться в церкви. Соответственно те, кто его не платит, этих привилегий лишены.

Такая налоговая система, принятая в Германии еще в начале XX века и действующая также примерно в десятке европейских стран, сделала церковь финансово независимой от государства. С одной стороны, она избавила духовенство от необходимости вести сложную бухгалтерию (налог отчисляется напрямую в минфин). Но с другой — отпугнула некоторых верующих, особенно после финансового кризиса. Например, в 2010 году от католической церкви «отписалась» 181 тыс. прихожан, годом позже — еще 126 тыс. Хотя в Немецкой епископской конференции подчеркивают, что налог — далеко не самая веская причина оттока прихожан.

мечеть_1 Фото: Global Look Press/Uli Deck

Свои трудности могут возникнуть и в случае введения налога для мусульманской диаспоры Германии, хотя они несколько иного рода. Часть немецких экспертов указывает, что если шиитская община имеет четкую структуру, то сунниты, коих в стране большинство, не могут этим похвастаться. Что ставит перед немецкими властями прежде всего проблему организационного характера — определить, с кем именно вести диалог по теме «сбора на мечеть».