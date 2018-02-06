В Германии заявили о растущей угрозе со стороны исламистов

Международный терроризм продолжает представлять опасность для Германии, данная угроза стала более актуальной на фоне притока беженцев в страну.

Об этом заявил руководитель федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх.

«Потенциал угрозы со стороны исламистов становится всё выше в Германии», — сказал он, выступая на Европейском полицейском конгрессе в Берлине.

По словам Мюнха, на территории ФРГ сейчас проживают около 11 тыс. исламистов, 743 из них представляют потенциальную опасность, передает ТАСС.

Глава ведомства напомнил, что радикалы всё чаще используют современные технологии для координации своих действий.

Глава ведомства отметил, что для адекватного ответа в коммуникационной сфере спецслужбам «нужно действовать более эффективными методами в области кибертехнологий».

Ранее в феврале стало известно, что федеральная разведывательная служба Германии принимает участие в секретной операции под руководством США по предотвращению террористической угрозы. Речь идет о поимке возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).