Разведка ФРГ проводит операцию по поиску джихадистов

Федеральная разведывательная служба Германии принимает участие в секретной операции под руководством США по предотвращению террористической угрозы.

Как сообщает «Газета.ру», речь идет о поимке возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В операции принимает участие еще 21 страна. Отмечается, что происходит сбор данных о боевиках. В частности, спецслужбы изучают образцы ДНК и отпечатки пальцев.

Ранее в Турции задержали около 80 человек, подозреваемых в связях с террористами.



