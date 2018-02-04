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Разведка ФРГ проводит операцию по поиску джихадистов

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Федеральная разведывательная служба Германии принимает участие в секретной операции под руководством США по предотвращению террористической угрозы.

Как сообщает «Газета.ру», речь идет о поимке возвращающихся из Сирии и Ирака боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В операции принимает участие еще 21 страна. Отмечается, что происходит сбор данных о боевиках. В частности, спецслужбы изучают образцы ДНК и отпечатки пальцев.

Ранее в Турции задержали около 80 человек, подозреваемых в связях с террористами.

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