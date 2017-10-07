Спецслужбы нашли связь теракта в Манчестере с ФРГ

Спецслужбы ФРГ и Великобритании установили, что брат террориста-смертника, осуществившего теракт в Манчестере, имел контакты с бизнесменами ливийского происхождения в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германскую газету Kölner Stadt-Anzeiger.

Издание утверждает, что Хашем Абеди,брат смертника Салмана Абеди, два раза был замечен в Германии в районе городов Лейпциг и Вайсенфельс. В Вайсенфельсе есть относительно многочисленная ливийская община, а бизнесмены, с которыми общался Абеди, попадали в поле зрения правоохранительных органов. Они подозреваются в отмывании денег.

Хашем Абеди весной задержан в Ливии по подозрению в связях с ИГ и в соучастии в организации теракта. Портал iz.ru сообщил, что за смертником Салманом Абеди, совершившим взрыв на стадионе «Манчестер Арена», стояла террористическая сеть.