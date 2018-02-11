Макрон хочет «заложить основы организации ислама» во Франции

Основы организации ислама заложат во Франции в первой половине 2018 года. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Journal du Dimanche.

«Именно в первой половине 2018 года я хочу заложить основы самой организации ислама Франции… Мы работаем над структуризацией ислама во Франции, а также над способами объяснить его, что невероятно важно», — приводит слова Макрона агентство «РИА Новости».

При этом он отказался сообщать подробности, добавив, что при осуществлении намерения планирует воспользоваться «методом постепенного продвижения». По его словам, главной целью является сохранение национального единства.

«В любом случае моей целью является найти то, что находится в сердце секуляризма, возможности как верить, так и не верить, чтобы сохранить национальное единство и возможность свободы вероисповедания», — заключил Макрон.