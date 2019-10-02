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Во Владивостоке собака помогла найти убийцу кондуктора трамвая

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Фото: МВД России
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Во Владивостоке собака помогла найти убийцу кондуктора трамвая. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее стало известно, что злоумышленник ударил женщину металлическим прутом по голове, в результате чего 54-летняя женщина скончалась. После этого он скрылся с места происшествия, но был задержан по горячим следам.

Прибывшим на место инцидента полицейским в поисках преступника помогла овчарка по имени Арэс. Собака взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где правоохранители задержали 39-летнего местного жителя.

Днем ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина напал на знакомую с топором после отказа в интиме.

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