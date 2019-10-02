Прямой эфир

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК России по Приморскому краю Аврору Римскую.

Инцидент произошел на улице Сахалинской, на конечной остановке. Неизвестный мужчина напал на женщину 1965 года рождения, ударил ее по голове металлическим предметом и скрылся. В результате произошедшего женщина скончалась.

На данный момент правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался мужчина 1980 года рождения.

Днем ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина напал на знакомую с топором после отказа в интиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соседи убившего сотрудника СК мужчины рассказали о его странностях
В Муроме бомж несколько дней жил рядом с телом убитого знакомого

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019