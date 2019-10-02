Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины. Об этом 2 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК России по Приморскому краю Аврору Римскую.

Инцидент произошел на улице Сахалинской, на конечной остановке. Неизвестный мужчина напал на женщину 1965 года рождения, ударил ее по голове металлическим предметом и скрылся. В результате произошедшего женщина скончалась.

На данный момент правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался мужчина 1980 года рождения.

Днем ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина напал на знакомую с топором после отказа в интиме.