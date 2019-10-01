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Соседи убившего сотрудника СК мужчины рассказали о его странностях

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Соседи Сергея Григорьева, напавшего на офицера СК России Владислава Капустина, рассказали «Известиям» о нем.

Григорьев является уроженцем Санкт-Петербурга. Соседи по дому утверждают, что последний раз видели мужчину около четырех лет назад. Они охарактеризовали нападавшего как неадекватного человека. Так, Григорьев писал на стенах тексты статьей УК РФ, врывался в квартиры к жильцам и ненавидел полицейских.

«Он был спокойным, но если мы с ним встречались иногда, он начинал говорить совершенно другие вещи — про статьи закона, всякие правила, не относящиеся к нашему разговору. <…> Последний раз я видела его, когда полиция к нему ворвалась со «скорой», выбили дверь и увезли его», — рассказала одна из жительниц дома.

Известно, что Григорьев угрожал правоохранителям. Одну из таких угроз со множеством орфографических ошибок он опубликовал на сайте Психоневрологического диспансера № 9, где наблюдался: «При такой <…> особо-тяжкой уголовщине, при такой коррупции — Вас ПырнутНожом и скажу: «че ты гоношиш, а людей разводят на имущество и пытают», «получай!».

Мать Григорьева сайту телеканала РЕН ТВ рассказала, что ее сына ввели в заблуждение при продаже доли в квартире, после чего мужчина обращался за помощью в СК. Однако сама женщина не вникала в проблемы сына, так как он — взрослый человек.

«У него высшее образования, учился хорошо, окончил университет водного транспорта, человек довольно-таки грамотный и эрудированный. <…> Он проживал один, и можно сказать, что общался со мной только», — утверждает мать Григорьева.

Нападение на офицера СК было совершено на проезжей части возле здания ведомства в Техническом переулке. Григорьев нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию СК и рассказал о случившемся, после чего потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался, не приходя в сознание.

В СК заявили о неадекватном поведении Григорьева при задержании и подтвердили, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

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