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Сбой произошел в работе Twitter

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska/dpa
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Пользователи сообщили 2 октября о сбое в работе сервиса коротких сообщений Twitter. Согласно данным сайта по мониторингу активности интернет-ресурсов Downdetector, неполадки в работе соцсети наблюдаются в основном в Японии, США и некоторых странах Европы.

Сбой произошел примерно в 04:00 мск. О неполадках с веб-версией свидетельствует 61% жалоб. Кроме того, проблемы наблюдаются в работе приложений для iPhone и iPad (28%).

Жалобы на технический сбой приходят также из Франции, России (в основном из Москвы) и из Великобритании.

Предыдущий сбой в работе Twitter фиксировался 28 сентября. Большинство пользователей также не могли зайти на сайт соцсети.

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