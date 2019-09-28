Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран по всему миру в ночь на субботу, 28 сентября.

Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, чаще всего с неполадками сталкиваются пользователи в США.

Большое количество жалоб поступает, в частности, из Нью-Йорка, где проходит 74-й сессия Генассамблеи ООН. Кроме того, сбой затронул Японию и Великобританию.

Согласно данным сервиса, в России проблемы с работой Twitter не зафиксированы. Отмечается, что большая часть пользователей не могут зайти на сайт соцсети (53%).

Еще 24% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 22% сообщают о сбоях в работе приложения для Android.

В августе массовый сбой, который наблюдался по всему миру, произошел в Instagram, а 9 сентября неполадки случились в работе интернет-энциклопедии «Википедия».