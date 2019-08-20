В Instagram произошел массовый сбой, который наблюдается по всему миру. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Беларуси, Украине и России.

Отмечается, что 85% юзеров не могут зайти в соцсеть и видят только белый экран, 9% не могут загрузить новый контент, еще около 5% пользователей не могут зайти на сайт Instagram.

16 июля Роскомнадзор потребовал от Instagram убрать оскорбление российского флага.