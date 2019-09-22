ВТБ сообщил о сбоях в работе мобильного банка

В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой, сообщает пресс-служба кредитной организации в воскресенье, 22 сентября.

Так, клиенты не могут воспользоваться сервисом ни на сайте, ни через приложение. Согласно данным DownDetector, проблемы начались утром.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению работы системы. ВТБ рассчитывает, что они будут завершены в ближайшее время.

Как отмечает «Интерфакс», это второй сбой в работе онлайн-сервиса ВТБ за прошедшую неделю. Двумя днями ранее не работало мобильное приложение в течение нескольких часов.