Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google

В ряде стран наблюдаются проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом пишет во вторник, 17 сентября, сервис Downdetector.

«Сбои в работе Google наблюдаются с 20:37 по времени Восточного побережья США (03:37 мск вторника. – Ред.)», — отметили в сервисе.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию.

18 июня стало известно, что компания Google устранила возникшие неполадки в работе своих сервисов и принесла извинения за доставленные неудобства. Сбой затронул Google Calendar, пользователи также жаловались на трудности со входом в учетную запись и на работу поисковика.