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В работе Facebook произошел сбой

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Фото: Depositphotos
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Пользователи социальной сети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на вторник, 1 октября. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Отмечается, что неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 05:20 мск.

Проблемы возникают у пользователей в США, Германии, Японии, Бразилии, Польши и других стран. В России проблемы возникли у пользователей из столицы.

При этом 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 23% - на полное отключение социальной сети от работы, 18% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

28 сентября сообщалось, что сбой в работе социальной сети Twitter наблюдался в ряде стран по всему миру.

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