Пушков посоветовал переименовать группу «Балтик плюс» в ПАСЕ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», целью которой станет противостояние России.

1 октября глава украинской делегации в ПАСЕ объявила о создании объединения, в которое войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Страны планируют продолжать политику противодействия Москве.

Пушков отметил, что группа стремится помешать улучшению отношений Европы и России, но вряд ли у нее хватит сил.

«Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — написал сенатор в Twitter.

Ранее создание «Балтик плюс» высмеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, озвученные группой цели соответствуют интересам Москвы.

Россия вернулась в ПАСЕ в июне этого года после решения организации восстановить российскую делегацию в правах, которых она была лишена в 2014 году из-за присоединения Крыма. Украина и Грузия выступили решительно против такого шага.