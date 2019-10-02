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В Японии нашли способ научить туристов хорошим манерам

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Фото: TASS/Zuma
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В Японии нашли необычный способ, как приучить туристов к хорошим и правильным манерам. Об этом 1 октября сообщило издание News On Japan.

Путешественники, приехавшие в Киото, теперь смогут скачать специальное приложение, в котором на английском и китайском языках объяснены элементарные правила приличия, принятые в стране.

К такому нововведению местные власти пришли после того, как местные жители попросили муниципалитет рассказать туристам о правилах поведения и пожаловались, что гости без разрешения делают фото гейш.

Теперь вплоть до 8 декабря туристы будут получать полезную информацию из приложения, а власти за этот срок с помощью камер оценят эффективность нововведений.

22 сентября стала известна отличительная черта российских туристов от иностранных.

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