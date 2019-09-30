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Названы самые интересные для иностранцев регионы России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Картографический сервис MAPS.ME составил рейтинг регионов России, которыми иностранные туристы большее всего интересовались этим летом.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 30 сентября, в топ-3 вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининградская область. Примечательно, что в весеннем рейтинге Калининградская область занимала лишь 13-ю строчку.

В десятке также оказались Бурятия, Краснодарский край, Адыгея и Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.

Рейтинг составлялся на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в MAPS.ME в период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

В марте сервис представил список направлений, наиболее популярных у россиян для путешествия на 8 Марта. Оказалось, что большинство собиралось отправиться на выходные в российские регионы и лишь 16% — за границу.

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