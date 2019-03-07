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Названы самые популярные маршруты для путешествий на 8 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Картографический сервис MAPS.ME выяснил, что большинство россиян планируют отправиться на выходные в честь 8 Марта в поездку по регионам России и только 16% собираются поехать за границу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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«За границу собираются только 16%. Самая большая доля тех, кто проведет выходные за пределами нашей страны, среди молодой аудитории (от 18 до 24 лет) — 23%», — говорится в сообщении.

Результаты опроса пользователей Сети показали, что поездку запланировала треть опрошенных (32%), при этом 88% из них отметили, что организовывают ее самостоятельно. Еще 37% не исключили вероятность спонтанного путешествия.

Каждый второй респондент поедет в путешествие с семьей, 37% — в компании своей второй половины, а четверть опрошенных (26%) – с друзьями. 6% планируют поездку в одиночку.

Отмечается, что в опросе приняли участие 3100 пользователей Сети.

MAPS.ME — сервис, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM). Приложение доступно для пользователей iOS, Android и Blackberry и предоставляет детализированные офлайн-карты всех стран, а также возможность поиска мест и адресов, определения положения на карте, составления маршрутов. В 2014 году сервис MAPS.ME вошел в состав Mail.Ru Group и стал бесплатным и открытым.

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