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Опрос показал различия мужчин и женщин при покупке подарков

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Треть российских мужчин (36%) покупают подарки на 8 Марта за несколько дней до праздника или в последний момент (17%), треть женщин (34%) обычно задумываются о подарках на 23 февраля как минимум за неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом объявлений «Юла» и Research.Mail.Ru, в котором приняли участие 3,2 тыс. пользователей Рунета.

Согласно исследованию, около 76% мужчин планируют сделать подарки своим мамам и девушкам на 8 Марта, жен и подруг намерены поздравить 70% россиян.

При этом с Международным женским днем матерей поздравляют в 1,5 раза чаще, чем отцов с Днем защитника Отечества. Кроме того, мужчины тратят на подарки больше, чем женщины: большинство из них планируют купить к 8 Марта подарки на 3–5 тыс. рублей. Средние расходы женщин к 23 февраля составляют 1–2 тыс. В целом, как показывает исследование, большинство россиян (56%) — вне зависимости от пола — тратят на подарки к гендерным праздникам от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Примечательно, что каждый девятый мужчина (11%) собирается потратить свыше 10 тыс. рублей на своих близких (5% женщин — к 23 февраля). При этом 22% опрошенных признались, что будут сравнивать цены на товар в нескольких местах и выберут самый выгодный вариант. Среди популярных подарков, которые пользователи ищут в интернете к 8 Марта, духи (37%), украшения (22%) и торты на заказ (22%).

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