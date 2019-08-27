Путеводитель MAPS.ME представил маршрут ко Дню российского кино

Ко Дню российского кино сервис MAPS.ME представил маршрут по известным местам Москвы, снятым в отечественных картинах. Всего в новый маршрут вошли 10 точек.

Любителям советских и российских картин предлагается прогуляться по Сретенскому бульвару, где появлялся герой фильма «Курьер», затем пройтись по Остоженке, попавшей в объективы камер создателей «Мастера и Маргариты».

В гиде есть и Красная площадь, которую в фильме «Брат 2» пересекал Виктор, чтобы встретиться с Данилой. Создатели маршрута включили в него и парк перед главным зданием МГУ, где можно увидеть статую студента с книгой из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

«Также в путеводитель вошли Чистые пруды («Я шагаю по Москве»), Новый Арбат («Такси-блюз»), гостиницы «Пекин» и «Космос» («Старик Хоттабыч» и «Дневной дозор») и Министерство сельского хозяйства (здание Горсвета из картины «Ночной дозор»)», — сообщили во вторник, 27 августа, создатели маршрута.

Кинематографическая Москва представлена и высотным зданием на Котельнической набережной из оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Маршрут доступен для скачивания в приложении MAPS.ME и работает офлайн.

Ранее в августе сервис составил новый маршрут ко дню рождения знаменитого французского модельера Коко Шанель. В нем 10 локаций, среди которых — любимые рестораны и отель модельера, несколько музеев и бутик Chanel.