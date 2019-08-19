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Путеводитель MAPS.ME представил маршрут ко дню рождения Коко Шанель

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Фото: TASS/DPA/PHOTAS
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Путеводитель MAPS.ME составил новый маршрут ко дню рождения знаменитого французского модельера Коко Шанель. В нем 10 локаций, среди которых — любимые рестораны и отель модельера, несколько музеев и бутик Chanel.

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Прогулку можно начать от отеля Ritz на Вандомской площади, где Шанель жила в течение 34 лет, затем прийти на улицу Камбон, где в доме № 31 в 1918 году открылся первый бутик Chanel, работающий по сей день.

В любимом кафе Коко Шанель Angelina можно выпить кофе, а пообедать или поужинать в роскошных интерьерах ресторана Le Grand Vefour.

В маршрут MAPS.ME включены дворец Гальера, где расположен музей моды и костюма с экспонатами со всего мира, и музей декоративного искусства, иллюстрирующий французский стиль жизни от Средних веков до наших дней.

На карте указан любимый театр Коко Шанель, цветочный рынок, где она черпала вдохновение для создания ароматов, Большой дворец, дважды в год принимающий показы прет-а-порте коллекций Chanel, и созданный Карлом Лагерфельдом книжный магазин 7L.

Маршрут доступен для скачивания в приложении MAPS.ME и также работает офлайн.

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