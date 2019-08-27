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В Москве пройдет фестиваль исторических садов

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Фестиваль исторических садов в миниатюре пройдет в московском музее-заповеднике «Царицыно» с 29 августа по 8 сентября. Об этом 27 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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Фестиваль пройдет в столице уже во второй раз, его темой стали «Сады, вдохновленные историей». Гости музея-усадьбы смогут одновременно посмотреть на 25 садов разных эпох в миниатюре. Среди участников фестиваля — известные ландшафтные архитекторы и дизайнеры. На небольших участках земли специалисты воплотят проекты, отражающие стили и идеи разных исторических эпох, начиная от средневековой Франции и Древнего Рима и заканчивая эпохой модерна и экспериментами XXI века.

Гости парка также увидят инсталляцию с двумя аттракционами — русскими горками современного типа и горками XVIII века, вокруг которых высадят живые цветы. Также посетителям представят проекты сад «Мондриан» и «Французский огород на крыше собора Парижской Богоматери», пишет «Москва 24». Всего на фестивале покажут 20 конкурсных работ.

Награждать победителей будут 31 августа, пишет «Федеральное агентство новостей». Также пять музеев-заповедников представят свои работы вне конкурса: например, садовники Царского села высадят цветочный партер, а представители Летнего сада воссоздадут по сохранившимся чертежам растительный лабиринт, существовавший при Петре I.

7 августа на ВДНХ стартовал фестиваль уличной культуры «Ритм моего города».

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