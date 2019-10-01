Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем

Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем. Об этом он заявил на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы на официальной странице посольства.

«Да, я представляю себе будущее, где США и Россия будут партнерами, потому что мы бывали партнерами и в прошлом. Мы были и партнерами, и соперниками, а история, как мы знаем, носит циклический характер», — отметил американский посол.

В качестве примеров успешного сотрудничества двух стран на данный период Хантсман привел борьбу с терроризмом и денуклеаризацию Северной Кореи.

«Я уверен, что глобальная стабильность во многом зависит от здоровых российско-американских отношений», — заключил дипломат.

18 сентября Хантсман заявил, что американцам и россиянам важно развивать отношения вне зависимости от политики.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке Хантсмана. В тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост посол покинет 3 октября.

7 августа Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на освобождающуюся должность.