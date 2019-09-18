Посол США в России призвал развивать отношения между людьми несмотря на политику

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американцам и россиянам важно развивать отношения вне зависимости от политики. С таким заявлением дипломат выступил в среду, 18 сентября, комментируя завершение своей миссии в России.

«Это были невероятные, в чем-то странные два года с точки зрения американо-российских отношений. Было непросто... Но я хотел бы сказать, что впечатлен Россией, ее народом, это прекрасная страна», — цитирует Хантсмана «РИА Новости».

Посол добавил, что жители США довольно мало знают о России, также и россияне мало знают о США.

«Политика иногда имеет негативный эффект, но мы должны развивать контакты между людьми», — сказал Хантсман.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке Хантсмана. В тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост посол покинет 3 октября.

7 августа Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на освобождающуюся должность.