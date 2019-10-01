Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

На северо-запад России из Западной и Центральной Европы надвигается разрушительный ураган «Мортимер». Об этом 1 октября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ураган будет сопровождаться сильными ливнями и ветром, который достигнет 24 м/с. В Санкт-Петербурге в связи с надвигающимся бедствием готовятся перекрыть дамбу на Финском заливе.

Как передает телеканал «78», жители Петербурга и Ленинградской области уже столкнулись с первыми последствиями стихии: около Ленсоветовского поселка дерево рухнуло на автомобиль, а на пересечении Луначарского и Гражданского проспектов упал светофор. Деревья падали и в других районах — в городе Коммунаре и в Луге.

Отмечается, что в Чехии из-за последствий разрушительного урагана более 20 тыс. частных домов остались без света, а в Германии погиб один человек.

В начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». 6 сентября сообщалось, что его жертвами стали как минимум пять человек. Вызванные ураганом торнадо разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.