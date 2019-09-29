Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо», который сформировался в Атлантическом океане и приближается к Южной Америке, усилился до максимальной пятой категории. Об этом сообщил в воскресенье, 29 сентября, Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

«Лоренцо»— ураган пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Колебания интенсивности возможны в течение воскресенья», — говорится в сообщении NHC.

Согласно прогнозам, тенденция на ослабление урагана начнется 29 сентября вечером.

Вместе с тем, ожидается, что «Лоренцо» станет мощным ураганом по мере того, как он приблизится к Азорским островам через несколько дней.

В начале сентября на США обрушился ураган «Дориан». 6 сентября сообщалось, что его жертвами стали как минимум пять человек. Вызванные ураганом торнадо разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.