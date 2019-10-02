Слава храбрецу: как в «Ленкоме» простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» простились с легендарным режиссером Марком Захаровым, руководившим театром 46 лет. На траурной церемонии стало известно, что премьеру его последнего спектакля «Капкан» все-таки выпустят — режиссером станет дочь народного артиста СССР Александра Захарова. А сам театр теперь будет носить имя Марка Анатольевича.

Очередь звезд

«Давайте негромко, давайте вполголоса». Знакомая мелодия из культовой картины «Обыкновенное чудо» тихо играла в зрительном зале. На сцене — лафет с гробом и портрет Марка Захарова. В этот печальный день к нему мог подойти каждый пришедший в «Ленком». В почетном карауле артисты театра. Сцена утопала в цветах. На траурных лентах венков надписи «От министерства культуры», «От Союза кинематографистов», «От артистов театра на Малой Бронной»…

У гроба дочь Марка Анатольевича — народная артистка России Александра Захарова. Рядом друзья и близкие. В числе первых проститься с режиссером приехали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, руководитель Мосфильма Карен Шахназаров, директор Большого театра Владимир Урин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Руководитель Мосфильма Карен Шахназаров

Малая Дмитровка на время прощания была перекрыта. И звезды, и простые поклонники таланта мастера стояли в одной очереди. В ней можно было заметить Константина Эрнста, Марка Розовского, Михаила Левитина, Александра Ширвиндта, Бориса Клюева, Галину Волчек, Владимира Машкова, Геннадия Хазанова, Леонида Ярмольника, Жору Крыжовникова, Михаила Куснировича, Алексея Макарова, Алексея Симонова, Игоря Крутого, Олега Меньшикова, Владислава Третьяка, Аркадия Инина, Александра Маршала, Дмитрия Дюжева и многих, многих других.

Теряем ориентиры

— У меня такое ощущение, что мы безвозвратно теряем очень важные ориентиры, — сказал «Известиям» народный артист России, художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин. — Марк Анатольевич всегда являлся для меня ориентиром, как надо жить и строить театр. Один из первых его спектаклей, поставленный в студенческом театре МГУ, — «Хочу быть честным» по Войновичу. С тех пор прошло столько лет, а я до сих пор его помню, как будто смотрел вчера. Этот высокий уровень искренности и правды Захаров держал на протяжении всей жизни.

О его честности, бескомпромиссности, а еще уникальном чувстве юмора в это печальное утро говорили многие.

— Я дружу с Марком уже 65 лет. В нем было что-то от Мейерхольда, он делал театр чувственный, глубокий, броский. Любил капустный жанр, ему нравился гротеск на сцене, — поделился с «Известиями» худрук театра «У Никитских ворот», народный артист России Марк Розовский. — Он поставил «Карьеру Артура Уи» в студенческом театре МГУ, и о нем заговорили в театральном мире. Как-то в Ленинграде меня встретил Георгий Товстоногов и спросил: «А кто такой этот Марк Захаров у вас в Москве?» Марк Захаров был театральными вождем, потому что здесь, в «Ленкоме», ежевечерне шли спектакли-митинги. То, что зрители не могли сказать вслух, звучало у Захарова.

Режиссеры и актеры признавались, что именно Марк Захаров стал ориентиром для них в выборе профессии.

— Если бы не он, не его спектакли, я бы не занимался театром вообще! — признался «Известиям» Юрий Бутусов, главный режиссер Театра им. Евг. Вахтангова. — Когда-то я приезжал из Питера специально в Москву, чтобы попасть в «Ленком». Я был буквально заражен его эстетикой. Это колоссальная потеря для театра, для искусства в целом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Актриса Инна Чурикова на церемонии прощания с Марком Захаровым

Советник президента Владимир Толстой отметил в разговоре с «Известиями»: Марк Захаров достоин того, чтобы театр, которым он руководил почти полвека, носил его имя. А директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил на церемонии прощания, что соответствующее решение уже принято. В свою очередь, столичные власти обещали сделать всё от них зависящее, чтобы максимально сократить время на оформление документов.

По словам народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, если обычно требуется, чтобы для установки памятной доски прошло пять лет с момента смерти, в данном случае временных ограничений не будет.

— Надеюсь, в ближайшее время дочь Захарова — Александра Марковна — выйдет с предложением по установке мемориальной доски там, где посчитает нужным. Уверен, что мэр и Дума поддержат идею, чтобы театр назвали именем Захарова.

Еще одна новость дня связана с последней постановкой Марка Захарова, которой он был занят весь прошлый сезон: это спектакль по произведению Владимира Сорокина «Капкан». Премьера была назначена на 2 декабря, и до церемонии прощания не было известно, какая судьба ждет проект. И вот решено, что работу над постановкой продолжит дочь режиссера Александра.

— Марк Анатольевич сочинил зрелищный спектакль. Он 17 раз переписывал текст. Но в итоге всё сложилось удачно и оставалось поработать еще немного, чтобы выпустить «Капкан». Очень хочется, чтобы его доделала Александра Марковна, а ей помогут режиссер Игорь Фокин и хореограф Сергей Грицай. Премьера выйдет в срок, — пообещал Марк Варшавер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Александра Захарова и Иван Ургант

Трагической кульминацией церемонии стал момент, когда зазвучала песня из спектакля «Юнона и Авось» — «Ты меня никогда не забудешь». В этот момент сдержаться уже не мог никто. Рыдала и вдова исполнявшего эту песню Николая Караченцова Людмила Поргина. Не так давно на этой сцене прощались и с ее мужем.

Захаров похоронил многих своих товарищей. От тоски по ним он спасался театром.

— Марк Анатольевич — совершенно уникальное дарование, невероятный мозг театра и кинематографа, — сказала «Известиям» актриса Юлия Рутберг. — Его фильмы переживут многие сегодняшние картины. То, что он сделал для русского театра вообще, не поддается описанию. А вот кого жалко, так это нас, потому что мы фактически остались без капитана. Куда идут наши суда, по каким маршрутам и кто нам будет говорить, что такое хорошо, а что такое плохо? Не знаю...

Дом, который построил Марк

Находятся в растерянности не только коллеги по цеху, но и артисты театра «Ленком».

— На душе пустота. Что будет с театром, с нами? Мысль только одна: театр надо сохранять. Это любимое детище Марка Анатольевича, у него не было ничего дороже. Во имя его памяти и в благодарность ему будем стараться изо всех сил сохранить «Ленком» в том виде, в котором его создал Марк Захаров, — пообещал «Известиям» народный артист России Александр Лазарев.

Кто будет руководить театром — пока вопрос. Есть предположения, что «Ленком» станет директорским театром и художественное руководство перейдет к Марку Варшаверу. Но пока официальных заявлений по этому поводу не было.

Когда закончилась панихида, Малая Дмитровка наполнилась людьми, которые аплодировали и кричали: «Браво, великий Захаров!». Вместе с ними и небо оплакивало великого режиссера: пошел проливной дождь.

Похоронили Марка Анатольевича на Новодевичьем кладбище, рядом с Леонидом Броневым и Олегом Табаковым.