В Эстонии закрыли транслировавший российские программы телеканал

Городской телеканал «Таллинское телевидение» (TTV), который транслировал российские программы, закрыли в Эстонии. Об этом 1 октября пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление мэрии Таллина.

В ведомстве рассказали, что канал закрыли из-за высоких затрат на содержание и низких рейтингов. Отмечается, что в 2018 году убытки TTV составили свыше €600 тыс.

«При этом целевое учреждение TTV продолжит работу как продюсерская фирма и попытается предлагать свою продукцию другим телеканалам», — приводит сообщение мэрии «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что принятое решение позволит экономить около €2 млн в год, а освободившиеся средства направят в образовательную и социальную сферы, пишет «Газета.ру».

В апреле президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что преподавание русского языка в школах страны угрожает культуре страны и никак не увеличивает сплоченность эстонского государства. 24 февраля она поддержала предложение о переводе всех образовательных учреждений на обучение на эстонском языке.

Аналогичные инициативы звучат во всех странах Прибалтики и на Украине. Русские общины в этих странах указывают, что подобные действия нарушают права национальных меньшинств.