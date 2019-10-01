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ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко

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Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНН.

«Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 364 («Злоупотребление властью и служебным положением». — Ред.)», — рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко. Отмечается, что расследование в отношении Луценко было начато по заявлению председателя парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии.

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По словам Билоусенко, в заявлении, поступившем в ГБР, сказано о возможном злоупотреблении Луценко служебным положением — он подозревается в содействии незаконному занятию игорным бизнесом.

30 сентября сообщалось, что Луценко уехал в Великобританию. Его пресс-секретарь Лариса Сарган заявила, что экс-генпрокурор планирует пройти «курсы английского языка» и пробудет в Соединенном Королевстве ближайшие полтора месяца.

1 сентября в эфире телеканала ZIK Арахамия назвал экс-генпрокурора акционером сети подпольных казино и пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с этими данными.

29 августа Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.

Согласно украинским законам, генпрокурор назначается на должность и освобождается президентом страны по согласию Верховной рады. Луценко занял данный пост 12 мая 2016 года. Перед его назначением Верховная рада вносила изменения в законодательство, позволяющие утверждать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.

До прихода на пост главы Генпрокуратуры Луценко занимал кресло министра внутренних дел, а также трижды был народным депутатом.

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