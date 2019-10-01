Прямой эфир

После нападения на сотрудника СК в Москве возбудили уголовное дело

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено по факту убийства офицера СК России, полковника юстиции Владислава Капустина. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, с нападавшим работают следователи, его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко отметила, что во время общения с сотрудниками задержанный проявил неадекватность поведения.

«Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина», — приводит агентство слова представителя СК. Известно, что у погибшего сотрудника остались жена и ребенок.

Нападение было совершено на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание. Он скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

По информации «Известий», атаку совершил уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев. Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК подтвердил смерть пострадавшего при нападении сотрудника ведомства
Появилось видео с места нападения с ножом на посетителей ТЦ в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019