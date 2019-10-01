После нападения на сотрудника СК в Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов было возбуждено по факту убийства офицера СК России, полковника юстиции Владислава Капустина. Об этом 1 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, с нападавшим работают следователи, его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Петренко отметила, что во время общения с сотрудниками задержанный проявил неадекватность поведения.

«Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина», — приводит агентство слова представителя СК. Известно, что у погибшего сотрудника остались жена и ребенок.

Нападение было совершено на проезжей части возле здания СК в Техническом переулке. Напавший нанес Капустину удар ножом сзади в область груди. Полковник юстиции забежал на территорию ведомства, рассказал о случившемся и потерял сознание. Он скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

По информации «Известий», атаку совершил уроженец Санкт-Петербурга, 39-летний Сергей Григорьев. Мотивы злоумышленника неизвестны, однако источники «Известий» утверждают, что мужчина неоднократно писал жалобы на бездействие следствия.