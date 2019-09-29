Появилось видео с места нападения с ножом на посетителей ТЦ в США

Кадры с места нападения с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор американского штата Мэриленд появились в Сети. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Его личность на данный момент неизвестна.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, в 14:00 по местному времени (21:00 мск). В результате происшествия пять человек получили несерьезные ножевые ранения, их жизни ничего не угрожает, все пострадавшие были доставлены в местные больницы.