Прямой эфир

Билан выступит перед отборочным матчем ЧЕ-2020 Россия-Шотландия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Дима Билан выступит перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Менталитет сборной поменялся»
Защитник национальной команды Федор Кудряшов — о победе над Шотландией, доверии тренерского штаба и работоспособности Юрия Жиркова

Матч Россия–Шотландия пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Развлекательная программа, подготовленная РФС при поддержке правительства Москвы, включает рекламную и медийную кампании в городском пространстве, публичные трансляции матча и match-day активации на стадионе. За три часа до матча болельщики смогут повстречаться с рыцарями эпохи Короля Якова, примерить национальные килты, испытать свои навыки в игре на волынке и в соревнованиях горцев.

Для зрителей также будет организована автограф-сессия, в которой примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля следующего года. Из-за плотного графика ЧЕ Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который поучаствует в турне кубка Европы, решили в УЕФА. Город примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Самый первый чемпионат Европы в 1960 году выиграла сборная СССР во главе с футболистами Игорем Нетто, Львом Яшиным, Виктором Понедельником. После этого сборная Союза трижды (1964, 1972, 1988) выходила в финал турнира, но ни разу больше не выигрывала его.

В новейшей истории высшее достижение российской команды — выход в полуфинал Евро-2008. Тогда национальная сборная уступила испанцам и заняла третье место. Таким образом, во время турне кубка Евро-2020 произойдет первое возвращение трофея в Россию после триумфа 1960 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России по футболу на выезде обыграла Шотландию
Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019