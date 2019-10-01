Билан выступит перед отборочным матчем ЧЕ-2020 Россия-Шотландия

Певец Дима Билан выступит перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Шотландии. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матч Россия–Шотландия пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Развлекательная программа, подготовленная РФС при поддержке правительства Москвы, включает рекламную и медийную кампании в городском пространстве, публичные трансляции матча и match-day активации на стадионе. За три часа до матча болельщики смогут повстречаться с рыцарями эпохи Короля Якова, примерить национальные килты, испытать свои навыки в игре на волынке и в соревнованиях горцев.

Для зрителей также будет организована автограф-сессия, в которой примут участие экс-футболисты национальной сборной Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев.

Евро-2020 будет проходить с 12 июня по 12 июля следующего года. Из-за плотного графика ЧЕ Санкт-Петербург станет единственным российским городом, который поучаствует в турне кубка Европы, решили в УЕФА. Город примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Самый первый чемпионат Европы в 1960 году выиграла сборная СССР во главе с футболистами Игорем Нетто, Львом Яшиным, Виктором Понедельником. После этого сборная Союза трижды (1964, 1972, 1988) выходила в финал турнира, но ни разу больше не выигрывала его.

В новейшей истории высшее достижение российской команды — выход в полуфинал Евро-2008. Тогда национальная сборная уступила испанцам и заняла третье место. Таким образом, во время турне кубка Евро-2020 произойдет первое возвращение трофея в Россию после триумфа 1960 года.