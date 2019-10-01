В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет. Об этом 1 октября сообщается на сайте телеканала NDTV.

«Мы бы не хотели, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как не хотели бы, чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США», — сказал Джайшанкар. Он подчеркнул, что признание свободы выбора Индии — в интересах каждого государства.

8 сентября зампред правительства России Юрий Борисов сообщил, что ЗРК С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.

17 июля Борисов заявил, что США добиваются отказа Индии от контракта с Россией на поставку зенитных ракетных систем С-400. По его словам, «американцы ездят туда и пытаются уговорить индийцев разорвать с Россией контрактные отношения, предлагают свою продукцию».

Соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали в октябре 2018 года. Договор вступил в силу 5 февраля. Таким образом, Индия станет третьей страной после Китая и Турции, которая приобрела данные комплексы у России.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от покупки С-400, которые якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35. 29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.