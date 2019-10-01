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Венесуэла провела очередной платеж по долгу России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Минфине России рассказали, что Венесуэла осуществила очередную выплату по долгу перед Россией. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

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«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», — отметили они. Однако размер выплаты не уточняется.

Общая сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет $3 млрд. Предыдущий платеж был осуществлен в апреле текущего года.

В феврале член комитета парламента США по иностранным делам Брэд Шерман заявила, что Венесуэла не станет возвращать России многомиллиардные долги в случае перехода власти в республике к оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо.

Отмечается, что сторонники Гуайдо пообещали платить только по «законным долгам».

В начале года спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

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