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ЕС перепутал Венесуэлу с Боливией при введении санкций

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Фото: Global Look Press/Rafael Hernandez/dpa
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В Европейском союзе перепутали Боливарианскую Республику (Венесуэлу) с Республикой Боливией. Ошибка закралась в документ о введении санкций еще в 2018 году, сообщает «Федеральное агентство новостей» в понедельник, 30 сентября.

Отмечается, что ошибку в документе допустили еще в июне 2018 года, однако заметили ее только сейчас.

В версии документа на французском языке вице-президента Делси Родригеса Гомеса представили как вице-президента Боливийской Республики Венесуэла.

«Вместо вице-президент Боливийской Республики Венесуэла следует читать Боливарианской», — говорится в правках.

26 сентября США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В январе спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Президент страны Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

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