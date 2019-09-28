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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в страну прибыли два российских самолета со специалистами в военно-технической сфере. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в субботу, 28 сентября, которое транслировалось на его странице в Twitter.

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«Они прибыли несколько дней назад, я собирался в Москву, и приземлялись два самолета с военно-техническим персоналом. Они заменят тех, кто прибыл в страну в начале года», — сказал Мадуро.

Он также отметил, что во время своего недавнего визита в Москву президент РФ Владимир Путин предложил ему максимальную поддержку в нескольких областях.

По его словам, речь идет о политической, дипломатической и военной поддержке «ради мира и будущего нашего народа».

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара. Также Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября.

В марте газета сообщалось о прибытии в Каракас двух самолетов с российскими военнослужащими и 35 т груза. В Организации американских государств (ОАГ) Москву обвинили в «военном вторжении». В ответ представитель российского МИДа Мария Захарова пояснила, что российские специалисты находятся на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

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