Часы надежды: о чем договорились в Москве лидеры России и Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро впервые с прошлого года прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить планы на будущее. Очередные переговоры глав двух государств свидетельствуют о том, что РФ продолжает поддерживать легитимное правительство латиноамериканской страны, заявили «Известиям» в Совете Федерации. Николас Мадуро предпочел встречу с Владимиром Путиным поездке на Генассамблею ООН, так как рассчитывает на содействие Москвы в урегулировании кризиса в Венесуэле, отмечают эксперты.

Друзей не бросаем

Согласно официальной повестке на встрече Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле стороны успели обсудить как двусторонние отношения, так и ключевые международные и региональные темы, «в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы».

Впрочем, начал российский президент по традиции с экономики, отметив, что товарооборот между странами вырос за последние месяцы на 10%, что во многом произошло за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства.

— Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением, — заметил Владимир Путин.

Поименных указаний на то, кто именно давит на Каракас, ни один из собеседников не дал. Но первой столицей, официально признавшей лидером Венесуэлы главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, стал Вашингтон. Примеру США последовало еще более полусотни стран. Тем временем Россия, Китай, Турция, Иран и ряд других государств поддержали правительство Мадуро.

Россия «последовательно поддерживает все легитимные органы власти», а также диалог, который Николас Мадуро и его правительство ведут с оппозиционными силами, сказал Владимир Путин.

Николас Мадуро, в свою очередь, заверил российского лидера, что двусторонняя встреча «очень важна».

— Мы можем подвести итоги по тому, что было сделано в этом году, для того чтобы посмотреть, какие у нас остались проблемы, с какими реалиями мы сталкиваемся, как идет прогресс в целом ряде областей, и построить планы на будущее, — заявил президент Венесуэлы.

Традиционно хорошие отношения между двумя странами сложились еще со времен бывшего главы этой страны Уго Чавеса, напомнил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Друзей не бросаем и поддерживаем их как можем, — заявил сенатор.

Главное — символы

И хотя по итогам переговоров не было подписано никаких соглашений, не стоит недооценивать значение этой встречи, сказал «Известиям» ученый секретарь Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

— Для Мадуро она имеет прежде всего символическое значение: показать, что он пользуется общественной поддержкой, а также расположением такой крупной страны, как Россия, — считает эксперт.

Что касается военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса, именно оно во многом охлаждает пыл и сдерживает США и других противников Николаса Мадуро и его правительства, заявил «Известиям» профессор МГИМО Владимир Сударев.

Венесуэльская армия — одна из самых крупных в Латинской Америке, имея российское оружие, она представляет собой достаточно серьезную силу, напомнил эксперт. Кроме того, по его словам, армия Боливарианской республики в основном едина и поддерживает своего президента.

Предпочел Генассамблее

Визит Николаса Мадуро в Москву совпал с проходящей на этой неделе 74-й Генеральной Ассамблеей ООН. Не поехав туда лично, лидер Венесуэлы тем не менее направил в Нью-Йорк делегацию, в состав которой вошли вице-президент Делси Родригес и глава МИДа Хорхе Арреаса.

По мнению Дмитрия Розенталя, в данном случае президент латиноамериканской страны посчитал, что приезд в Россию принесет ему больше политических дивидендов. Ведь содействие Москвы в урегулировании кризиса имеет огромное значение для Николаса Мадуро. Вряд ли он мог бы рассчитывать на подобную поддержку на полях Генассамблеи.

Однако решение РФ и дальше поддерживать переизбранного президента не означает, что Москва выступает именно за «режим Мадуро», пояснил эксперт. Россия поддерживает именно легитимное правительство Венесуэлы, добавил он.