Помпео приветствовал санкции ЕС против Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал введение Евросоюзом санкций в отношении семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы. Об этом глава госдепа написал на своей странице в соцсети Twitter.

We welcome new EU sanctions on Maduro-regime officials involved in torture and human rights abuses, including the death of Captain Acosta. We must continue to ramp up pressure on Maduro and his cronies to free #Venezuela from the nightmare they’ve imposed on its people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2019

Мы приветствуем новые санкции ЕС в отношении должностных лиц режима Мадуро, причастных к пыткам и нарушению прав человека, в том числе к смерти капитана Акосты (капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный якобы за попытку государственного переворота в Венесуэле, скончался, находясь под стражей — Ред.). Мы должны продолжать усиливать давление на Мадуро и его приближенных, чтобы освободить Венесуэлу от кошмара, который они навязали своему народу», — пишет госсекретарь.

26 сентября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые, по мнению США, допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В январе спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Избранный президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.