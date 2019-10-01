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Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века

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Фото: РИА Новости/Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным самой насыщенной за 13 лет работы, а Россию описал как одну из великих стран XXI века.

«Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!», — написал Мадуро в Twitter.

Визит президента Венесуэлы в Москву состоялся 25 сентября.

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, встреча Мадуро с Путиным прошла позитивно. В ходе переговоров обсуждались различные вопросы, в том числе военно-техническое сотрудничество и гуманитарная помощь.

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