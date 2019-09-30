В МИДе рассказали о темах переговоров Путина и Мадуро

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прошел позитивно. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили различные вопросы, в том числе военно-техническое сотрудничество и гуманитарную помощь. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его мнению, венесуэльские коллеги убедились в поддержке Россией «позиции здравого смысла». Москва поддерживает усилия, которые Мадуро и его правительство предпринимают и в диалоге с оппозицией и по другим направлениям, отметил дипломат.

В отношениях двух стран налажен диалог, стороны продолжают реализацию проектов.

Как подчеркнул Рябков, Венесуэлу миновал риск государственного переворота. Однако Москва не исключает новых провокаций со стороны США и других игроков.

«Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценках того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать, но такого балансирования на грани госпереворота — а было несколько попыток свержения правительства в Каракасе — такого сейчас нет», — заключил замминистра.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара. Также Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября.

28 сентября Мадуро объявил, что в страну прибыли два российских самолета со специалистами в военно-технической сфере.