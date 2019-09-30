Прямой эфир
Сюжет:

В МИДе рассказали о темах переговоров Путина и Мадуро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прошел позитивно. В ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили различные вопросы, в том числе военно-техническое сотрудничество и гуманитарную помощь. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Ни при ком: в МИД РФ объяснили нелегитимность делегации Гуайдо на ГА ООН
Люди самопровозглашенного президента Венесуэлы были аккредитованы от другой страны

По его мнению, венесуэльские коллеги убедились в поддержке Россией «позиции здравого смысла». Москва поддерживает усилия, которые Мадуро и его правительство предпринимают и в диалоге с оппозицией и по другим направлениям, отметил дипломат.

В отношениях двух стран налажен диалог, стороны продолжают реализацию проектов.

Как подчеркнул Рябков, Венесуэлу миновал риск государственного переворота. Однако Москва не исключает новых провокаций со стороны США и других игроков.

«Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценках того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать, но такого балансирования на грани госпереворота — а было несколько попыток свержения правительства в Каракасе — такого сейчас нет», — заключил замминистра.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным. Мадуро подарил российскому лидеру копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара. Также Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября.

28 сентября Мадуро объявил, что в страну прибыли два российских самолета со специалистами в военно-технической сфере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео приветствовал санкции ЕС против Венесуэлы
Лавров назвал ложью сообщения о встрече с представителями Гуайдо

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019