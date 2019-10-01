Toyota объявила российские цены на новый кроссовер RAV4
Японская компания Toyota опубликовала на своем официальном сайте российские цены на кроссовер RAV4 нового поколения.
Автомобиль построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). В отличие от предыдущей модели у нового кроссовера более жесткий кузов, лучше развесовка по осям и аэродинамика. Длина машины составляет 4600 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1685 мм. Колесная база достигает 2690 мм.
На российском рынке новый Toyota RAV4 представлен с двумя новыми бензиновыми двигателями: 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Версия с двухлитровым мотором комплектуется вариатором. Кроссовер с более мощным мотором получил восьмиступенчатый автомат.
Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения представлен в России в четырех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety».
Уже базовая версия «Стандарт» оснащена светодиодными фарами, датчиком света, кондиционером, аудиосистемой с шестью динамиками, передними, боковыми и коленными подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, функцией помощи подъема по склону, 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость такой версии составляет 1 756 000 рублей.
В комплектацию «Комфорт» включены двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задний парктроник, круиз-контроль, обогрев лобового стекла. Стоимость такого автомобиля — от 1 980 000 рублей.
Версия «Престиж» обойдется в 2 290 000 рублей. В нее входят 19-дюймовые колесные диски, передние датчики парковки, кожаная обивка сидений, электропривод водительского сиденья в восьми направлениях, беспроводное зарядное устройство, обогрев задних сидений.
В топ-комплектацию «Престиж Safety» входят четыре камеры панорамного обзора, навигационная система, функция помощи при выезде с парковки задним ходом, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система автоматического переключения дальнего света на ближний, система контроля и информирования об усталости водителя. Стоимость автомобиля — 2 661 000 рублей.
23 сентября сообщалось, что Toyota начинает продажи на российском рынке обновленного внедорожника Land Cruiser 200.