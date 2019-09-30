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В московском каршеринге появились электромобили Nissan Leaf

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Компания Nissan передала каршерингу «Яндекс.Драйв» 30 электромобилей Leaf, которые будут доступны клиентам сервиса в Москве. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба японского бренда.

Отмечается, что каждый электрокар Nissan Leaf оборудован батареей емкостью 40 кВт/ч. Согласно результатам испытаний, такой аккумулятор обеспечивает электромобилю запас хода 270 км в городском цикле.

Пользователи «Яндекс.Драйв» смогут передвигаться на Nissan Leaf по всей столице и за ее пределами. При этом вернуть автомобиль нужно будет внутри Садового кольца.

13 сентября сообщалось, что количество пользователей системы московского каршеринга достигло 1 млн человек. К 2020 году общее число машин операторов увеличится в столице до 30 тыс. штук.

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