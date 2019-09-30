BMW отзовет в России почти 300 кроссоверов X3

Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка 287 кроссоверов X3. Об этом 30 сентября сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у автомобилей, выпущенных с июля по декабрь 2019 года, выявлен брак крепления заднего центрального подголовника.

Владельцам кроссоверов BMW X3, подпадающих под отзыв, рекомендуется обратиться в ближайший официальный дилерский центр марки, где будет заменен бракованный подголовник на новый. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

16 августа сообщалось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 11 157 автомобилей Lada Granta из-за брака боковых указателей поворота.