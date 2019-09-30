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Mitsubishi выпустила Pajero Sport по мотивам фильма «Терминатор»

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Фото: Mitsubishi
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Японская компания Mitsubishi представила в России лимитированную версию кроссовера Pajero Sport, посвященную премьере новой части фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль сделан на базе комплектации Instyle. Внешне новинка отличается от обычного Pajero Sport логотипом с названием версии на передних крыльях и крышке багажника. Кроме того, машина получила специальные накладки под передним и задним бампером, расширители колесных арок, а также спойлер. Кузов машины окрашен в черный цвет с эффектом «металлик».

Лимитированная версия Mitsubishi Pajero Sport оснащается 2,4-литровым турбодизельным мотором и системой полного привода. Цены на автомобиль начинаются от 3 016 000 рублей.

19 сентября сообщалось, что российские дилеры компании Mitsubishi приступили к приему заказов на обновленный кроссовер Eclipse Cross.

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