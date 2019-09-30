ГИБДД позволит будущим водителям оспорить результаты экзаменов

Российская Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение в правительство. Об этом 30 сентября заявил глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью ТАСС.

«Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена», — рассказал Черников.

По словам главы ГИБДД, это нововведение должно повысить качество оценки навыков и умений, которые будущие водители приобретают в процессе обучения в автошколе.

25 апреля сообщалось, что ГИБДД готовит нововведения в области тестирования будущих водителей. В частности, планируется ужесточить контроль за водителями грузовиков и автобусов, по вине которых растет аварийность.

Кроме того, Госавтоинспекция хочет ввести запрет на обмен иностранных водительских удостоверений на российские без обучения в автошколе и сдачи экзаменов, а также лишить выпускников автошкол возможности сдавать экзамен на права в любом подразделении ГИБДД.